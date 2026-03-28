Il ghiaccio un ruzzolone poi la magia | Astrid Lindgren e la straordinaria nascita di Pippi Calzelunghe

Un articolo racconta la genesi del personaggio di Pippi Calzelunghe, creato dalla scrittrice svedese nata nel 1907. Dopo aver lavorato come segretaria e aver scritto storie per bambini, l’autrice ha dato vita alla celebre protagonista, che ha riscosso grande successo in tutto il mondo. La nascita di Pippi rappresenta un momento importante nella carriera dell’autrice, considerata una delle più influenti del XX secolo nel genere della letteratura infantile.

Astrid Lindgren, nata Astrid Anna Emilia Ericsson nel 1907 in Svezia, è stata una delle autrici di libri per bambini più amate e influenti del XX secolo. La sua opera, tradotta in decine di lingue, ha incantato generazioni di lettori con personaggi indimenticabili e storie che celebrano l’immaginazione, l’indipendenza e la gioia di vivere. In una parola, Pippi Calzelunghe. Nata il 14 novembre del 1907 a Vimmerby, nella regione dello Småland (sì, il settore giochi di Ikea), Astrid Anna Emilia Ericsson cresce in una famiglia serena a contatto con la natura. Studentessa eccellente, a sedici anni entra nel piccolo giornale del paese. Conosce un uomo di cui si invaghisce e di cui resta incinta. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il ghiaccio, un ruzzolone, poi la magia: Astrid Lindgren e la straordinaria nascita di Pippi Calzelunghe Articoli correlati Sansepolcro festeggia gli 80 anni di Pippi CalzelungheArezzo, 27 gennaio 2026 – : alla Biblioteca comunale Dionisio Roberti due pomeriggi di festa e creatività. San Gavino, Carnevale al chiuso: tra Pippi Calzelunghe e faraoni, la festa resiste alla pioggia.San Gavino Monreale ha celebrato un Carnevale atipico il 12 febbraio 2026, trasformando la scuola di via Paganini in un palcoscenico di creatività a...