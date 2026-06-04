Pioggia forte e rovesci intensi in arrivo ma niente allerta | ecco perché e le previsioni

Una nuova perturbazione si sta avvicinando alla Liguria, portando con sé piogge intense e rovesci nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2026. Non è stata diramata alcuna allerta meteo, anche se le previsioni indicano precipitazioni significative durante questo periodo. La perturbazione dovrebbe interessare la regione con precipitazioni che potrebbero risultare abbondanti, ma senza causare allarmi ufficiali.

Nuova perturbazione in arrivo in Liguria, con la possibilità di piogge anche forti nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2026. Fortunatamente la situazione è destinata a migliorare già dal mattino di venerdì. Perché non c'è l'allerta meteoArpal spiega perché non c'è l'allerta: "I segnali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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