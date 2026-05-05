Allerta meteo in arrivo le previsioni | Attesi anche fenomeni di forte intensità

Un’allerta meteo gialla è stata annunciata sulla Liguria, a causa di un peggioramento delle condizioni atmosferiche. L’allerta è in vigore dalla mezzanotte di oggi, martedì 5 maggio, fino alle 14 di domani, mercoledì 6 maggio, e riguarda principalmente le zone centro-levanti della regione. Le previsioni indicano un aumento dell’intensità dei fenomeni meteorologici, con possibili piogge e temporali di forte entità.

Il maltempo si intensificherà sulla Liguria, tanto che Arpal ha emesso l'allerta meteo gialla dalla mezzanotte di oggi, martedì 5 maggio, alle 14 di domani, mercoledì 6, sul centro-levante (zone B, C ed E). Bassa probabilità di temporali forti nel ponente (zone A e D).La situazioneDalle prime ore.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento

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