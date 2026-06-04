Pio Esposito | A 21 anni sono felice di guidare i nuovi arrivati in Italia

A 21 anni, Francesco Pio Esposito ha dichiarato di essere felice di guidare i nuovi arrivati in Italia. È stato protagonista della vittoria della nazionale contro il Lussemburgo, segnando una rete decisiva durante la partita. La sua presenza in campo e il suo contributo hanno contribuito al risultato finale. La partita si è conclusa con il successo della squadra italiana grazie al suo gol.

Francesco Pio Esposito: Protagonista della Vittoria Azzurra contro il Lussemburgo. Francesco Pio Esposito celebra la rete decisiva per l’Italia contro il Lussemburgo. Il giovane attaccante dell’Inter si è mostrato particolarmente soddisfatto per aver contribuito alla vittoria, sia pure in amichevole, facendosi sentire come un leader all’interno di una formazione giovanissima. Un’Italia Rinnovata per una Nuova Era. Nella sfida contro il Lussemburgo presso lo Stade de Luxembourg, la nazionale italiana ha schierato un undici quasi completamente rinnovato, con otto debuttanti dal primo minuto. In totale, ben 15 giocatori hanno fatto la loro prima apparizione in maglia azzurra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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