Il procuratore di Pio Esposito ha commentato la stagione del suo assistito con l'Inter e ha parlato dei piani futuri legati al calciomercato. Ha dichiarato che il giocatore desidera restare nel club nerazzurro per altri dieci anni, evidenziando l’intenzione di proseguire il proprio percorso all’interno della stessa squadra. Le sue parole si sono concentrate sulle prospettive di mercato e sugli obiettivi a lungo termine del calciatore.

Mario Giuffredi, procuratore - tra gli altri - di Pio Esposito, ha parlato della stagione vissuta con l'Inter dal suo assistito e dei loro programmi in ottica-calciomercato. Guarda il video con le sue dichiarazioni al Museo del Calcio di Coverciano, dove Giuffredi ha partecipato all'evento "Inside the Sport 2026".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giuffredi, procuratore di Pio Esposito: "Vuole restare all'Inter per dieci anni"

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