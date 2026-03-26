L’ex calciatore Christian Vieri ha espresso fiducia nella squadra italiana, commentando le possibilità di successo. Ha menzionato il giovane Pio Esposito come esempio di talento precoce e ha fatto riferimento alle responsabilità individuali di un altro giocatore, Leao. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di attesa per gli sviluppi di una competizione sportiva.

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© Calcionews24.com - Vieri ci crede: «Siamo l’Italia, dobbiamo farcela! Ne ho visti pochi a 20 anni come Pio Esposito, e su Leao dico che è anche colpa sua»

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