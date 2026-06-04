Pina Picierno lascia il Pd | Decisione sofferta ma il partito di Schlein non è più inclusivo come quando lo abbiamo fondato

Pina Picierno ha annunciato l’uscita dal Partito Democratico, dichiarando che il partito di Schlein non è più inclusivo come quando è stato fondato. La decisione è stata definita sofferta. Dopo Arianna Madia ed Elisabetta Gualmini, anche la deputata ha deciso di lasciare il partito, che aveva rappresentato come candidata al Parlamento europeo.

Alla fine anche Pina Picierno ha deciso di lasciare il Pd. Dopo Arianna Madia ed Elisabetta Gualmini, anche la convinta "riformista" che i Dem hanno candidato al Parlamento europeo ha deciso di lasciare la casa Democratica. Troppi gli scontri a distanza con la segretaria Elly Schlein, troppa la distanza su temi diventati di prim'ordine come il conflitto in Medio Oriente. Così, la politica di Santa Maria Capua Vetere da oltre 120mila preferenze ha dato l'annuncio in un'intervista al Foglio: “Di dubbi ne ho avuti moltissimi, mi sono più che lacerata, ma credo che per rispetto della mia dignità politica e personale sia arrivato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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