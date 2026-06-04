Pina Picierno lascia il Pd | Non è più la casa dei riformisti

Pina Picierno ha annunciato di lasciare il Partito Democratico, affermando che non rappresenta più la casa dei riformisti. La vicepresidente del Parlamento europeo ha spiegato la decisione dopo mesi di tensioni e divergenze interne sulla linea politica del partito. La sua uscita si inserisce in un quadro di crescenti fratture tra i membri del partito e le sue posizioni.

Pina Picierno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento europeo ha annunciato la sua decisione spiegando che il Pd “non è più la casa dei riformisti”, sancendo così una rottura politica maturata dopo mesi di tensioni interne e divergenze sulla linea del partito guidato da. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Pina Picierno LASCIA IL PD

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