Pina Picierno lascia il Pd e tuona | La casa dei riformisti non c' è più
La vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Pd. A spiegarne le ragioni in un'intervista a Il Foglio, nell'edizione cartacea di giovedì, è la stessa Picierno. "La casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni", ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del Pe hanno spiegato all'ANSA che Picierno aderirà al Partito Democratico europeo, del quale è segretario Sandro Gozi e che all'Eurocamera milita nel gruppo Renew. La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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