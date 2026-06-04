Pina Picierno lascia il PD l’eurodeputata | La casa dei riformisti non c’è più aderirà al Partito Democratico Europeo
L’eurodeputata ha annunciato l’uscita dal Partito Democratico, affermando che “la casa dei riformisti non c’è più”. Ha spiegato di non poter restare in un partito che si mostra ambiguo con il fascismo putiniano e gli estremismi. Ha confermato che aderirà al Partito Democratico Europeo. La decisione è stata comunicata tramite una nota, senza ulteriori commenti pubblici.
Picierno ha motivato così la sua uscita dal PD: "La casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni" Pina Picierno lascia il Partito Democratico e ufficializza una rottura mat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
PD, Picierno: Chiarimento insufficiente, capiremo se partito è ancora casa di tutti
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