Pina Picierno lascia il PD l’eurodeputata | La casa dei riformisti non c’è più aderirà al Partito Democratico Europeo

Notizia in breve

L’eurodeputata ha annunciato l’uscita dal Partito Democratico, affermando che “la casa dei riformisti non c’è più”. Ha spiegato di non poter restare in un partito che si mostra ambiguo con il fascismo putiniano e gli estremismi. Ha confermato che aderirà al Partito Democratico Europeo. La decisione è stata comunicata tramite una nota, senza ulteriori commenti pubblici.