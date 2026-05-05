Marianna Madia ha annunciato il suo addio al Partito Democratico e il passaggio al gruppo di Italia Viva, creando una nuova frattura nel partito. La decisione arriva in un momento di tensioni interne e ha suscitato reazioni tra i membri del Pd. La deputata, ex componente di rilievo, ha scelto di seguire la linea di Matteo Renzi, contribuendo a una diaspora di riformisti all’interno della scena politica.

Da Karl Marx a Matteo Renzi: «Ben scavata, vecchia talpa». L'ultima impresa dell'ex presidente del Consiglio innervosisce lo stato maggiore del Pd: la deputata Marianna Madia lascia la Casa madre e trasloca nel gruppo di Italia Viva. Un abbandono che è frutto del lungo lavorio dietro le quinte del fu rottamatore: mettere in piedi la quarta gamba del campo largo, quella in grado di alterare il piano di Elly Schlein. L'esca che incanta la sinistra è Silvia Salis, la sindaca glamour che sfoglia la Margherita: «Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi». Il senatore fiorentino è stato il suo primo sponsor: «Silvia, c'è bisogno di te». Il talent scout si è riconosciuto nella prima cittadina di Genova: stessa sfrontatezza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La diaspora dei riformisti. Madia lascia il Pd e va da Renzi

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