picierno lascia il pd e a bruxelles entra in renew

Pina Picierno ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico, di cui era tra i fondatori circa diciotto anni fa. La decisione segue un periodo di attesa e riflessione. Contestualmente, ha comunicato di entrare nel gruppo politico Renew Europe a Bruxelles. La sua uscita dal Pd è stata ufficializzata attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi.

Ha retto fin quando ha potuto. Ma ora basta. Pina Picierno lascia il Pd che aveva contribuito a fondare diciotto anni fa. Troppa distanza tra la sua idea di un partito aperto e plurale, e questo Pd che giudica estremista, monolitico, indifferente al dissenso. La notizia era attesa da settimane. La vicepresidente del Parlamento europeo non aveva certo nascosto le ragioni del suo dissenso: «Il Pd non è più la casa dei riformisti», ha detto al Foglio. Non è più capace di parlare a tutti (la mitica vocazione maggioritaria era questo), acconciandosi a «rappresentare una parte» del Paese. Vocazione minoritaria, si potrebbe dire. La goccia che ha... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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