Pina Picierno il suvlaki con Cerasa e la colla all’europoltrona in attesa di Forza Italia

Notizia in breve

Pina Picierno ha annunciato il suo addio al Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento europeo lo ha comunicato durante un’intervista a Bruxelles, davanti a hummus e suvlaki. La sua decisione arriva in attesa di Forza Italia. La notizia è stata pubblicata dal Foglio, che ha anche pubblicato un’intervista del direttore Claudio Cerasa. Picierno ha parlato di un cambiamento importante e di un nuovo percorso politico.