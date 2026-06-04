Pina Picierno il suvlaki con Cerasa e la colla all’europoltrona in attesa di Forza Italia
Pina Picierno ha annunciato il suo addio al Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento europeo lo ha comunicato durante un’intervista a Bruxelles, davanti a hummus e suvlaki. La sua decisione arriva in attesa di Forza Italia. La notizia è stata pubblicata dal Foglio, che ha anche pubblicato un’intervista del direttore Claudio Cerasa. Picierno ha parlato di un cambiamento importante e di un nuovo percorso politico.
“Il J’Accuse di Pina Picierno ”. Titola così il Foglio un’intervista a firma del direttore Claudio Cerasa (che ci tiene a far sapere che il dialogo è avvenuto a Bruxelles, davanti a hummus e suvlaki ) nella quale la vicepresidente del Parlamento europeo annuncia il suo attesissimo addio al Pd. Anni e anni di affondi, intemerate, retroscena dettati, voti “bellicisti” anche contro l’indicazione dei dem, rapporti (definiti “inciuci” dai colleghi) con europarlamentari del Ppe e dell’Ecr, incontri con esponenti di think tank israeliani di estrema destra, sfoghi contro il suo partito, contro Elly Schlein, contro Giuseppe Conte. Nel nome di quello che lei definisce un “ riformismo coerente e popolare ”, in “grado di entusiasmare ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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