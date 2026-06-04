L'eurodeputata ha annunciato le dimissioni dal partito, accusando il partito di aver perso slancio riformista. La decisione segue un allontanamento progressivo iniziato con l'elezione di una nuova segretaria, criticando la mancata presa di posizione netta sull'Ucraina e i segnali di antisemitismo nelle critiche a Israele. In passato aveva espresso riserve su alcune posizioni del partito, contribuendo a un crescente distacco.

Prosegue ilfuggi fuggi dal Pd. DopoMarianna Madiaed Elisabetta Gualmini, anche la vicepresidente del Parlamento europeoPina Picernofa le valige e lascia via del Nazareno. Ad annunciarlourbi et orbiè lei stessa, in una lunga intervista alFoglio, nella quale squaderna i suoicahier de doléancee dà libero sfogo alla suadelusione, raccontando che il partito diElly Schleinè diventato un posto diverso da quello fondato nel 2007.“La casa dei riformisti non c’è più“, sentenzia amara l’eurodeputata, che accusa i dem di aver assunto posizioni di profondaambiguità nei confronti degli estremisminegli ultimi anni. Fonti di Bruxelles hanno spiegato... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pina Picerno lascia il Pd: ‘Partito ha perso slancio riformista’

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