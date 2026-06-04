pietrarsa nuovi orari e accesso serale al museo nazionale ferroviario

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ha annunciato l’introduzione di nuovi orari, includendo l’apertura serale durante la stagione estiva. Sono previste inoltre iniziative musicali e culturali programmate per questo periodo.

Iniziative musicali e culturali per la stagione estiva e nuovi orari con accesso serale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa amplia l’offerta di visita per la stagione estiva con l’estensione degli orari anche nelle fasce serali. Un’opportunità che consente al pubblico di vivere il sito in una dimensione suggestiva, tra le luci del tramonto e gli spazi affacciati sul Golfo di Napoli. A partire da venerdì 5 giugno, il Museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 18.00. Dal mercoledì alla domenica, inoltre, sarà possibile accedere agli spazi del complesso anche in orario serale.... 🔗 Leggi su 2anews.it

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