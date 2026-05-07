Una navetta collegherà la stazione Centrale di Napoli con il Museo Ferroviario di Pietrarsa

Dal 10 maggio al 28 giugno, nei fine settimana e nei giorni festivi, sarà attivo un servizio navetta che collega la stazione Centrale di Napoli al Museo Ferroviario di Pietrarsa. La navetta partirà dal terminal bus Metropark e opererà nei giorni di sabato, domenica e festività. La tratta è stata istituita per facilitare l'accesso al museo, situato nel complesso ferroviario di Pietrarsa.

Dal 10 maggio al 28 giugno, nei giorni di sabato, domenica e festivi, sarà attivo un servizio navetta diretto che collegherà la stazione Centrale di Napoli (terminal bus Metropark) con il museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, con l'obiettivo di favorire una maggiore accessibilità al sito.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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