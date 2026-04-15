Jazz a Pietrarsa | al Museo Nazionale Ferroviario tra jazz motori e storia
Sabato 18 aprile il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà l’evento “Jazz a Pietrarsa”, che prevede esibizioni di musica dal vivo all’interno delle sue sale storiche. L’iniziativa combina l’atmosfera del jazz con l’ambiente ferroviario, creando un collegamento tra patrimonio storico e arte musicale. L’evento si svolgerà in uno spazio che conserva elementi legati alla storia dei treni e dei motori, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale unica nel suo genere.
Sabato 18 aprile il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita “Jazz a Pietrarsa”, l’appuntamento che trasforma gli spazi museali in un palcoscenico d’eccezione, dove musica dal vivo, patrimonio storico e suggestioni visive si incontrano in un’esperienza culturale di particolare rilievo.Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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