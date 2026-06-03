Vendita dello stabilimento di Lanciano ignorando il ministero | nuova protesta alla Pierburg

Una protesta si è svolta nuovamente davanti alla Pierburg di Lanciano contro la gestione della vendita dello stabilimento, senza coinvolgimento del ministero. La manifestazione è organizzata da Fiom Cgil e Fim Cisl e si riferisce a una vertenza considerata potenzialmente senza precedenti nel settore industriale italiano.

Nuova manifestazione di protesta alla Pierburg di Lanciano contro “i passaggi di una vertenza che rischia di trasformarsi in un caso senza precedenti nel panorama delle relazioni industriali del nostro Paese”, dicono Fiom Cgil e Fim Cisl.Lo sciopero è in programma giovedì 4 giugno e prevede un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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