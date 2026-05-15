Pierburg Livorno timori sulla trattativa con il fondo Aequita | Preoccupanti vertenze e denunce in altri Paesi europei così è inaccettabile
Pierburg Livorno potrebbe essere ceduta entro la fine del mese a un fondo di private equity tedesco. Le notizie, pubblicate dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, segnalano che la trattativa è in corso e che l’azienda potrebbe passare sotto il controllo di Aequita. La notizia si aggiunge alle preoccupazioni legate alle vertenze e alle denunce in vari paesi europei, che sarebbero considerate inaccettabili secondo alcune fonti. La situazione resta comunque in fase di sviluppo e nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.
Possibile cessione entro la fine del mese al fondo tedesco di private equity Aequita. Le indiscrezioni arrivano direttamente dalla Germania - per la precisione dal quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) - e non fanno altro che aggiungere preoccupazioni alla già complicata situazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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