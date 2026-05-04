Questa settimana si svolgono numerosi scioperi nelle scuole di tutta Italia. I sindacati hanno annunciato proteste contro i test Invalsi e la riforma degli istituti tecnici. Le agitazioni coinvolgono insegnanti, personale scolastico e studenti, con alcune scuole che annunciano chiusure o riduzione delle attività. Le manifestazioni sono state indette per diverse giornate e si svolgono in vari territori del paese.

In ordine cronologico la prima protesta che potrebbe creare qualche problema alle famiglie che devono portare a scuola i figli (i genitori li devono accompagnare all’ingresso degli istituti verificando l’orario) è quella contro la somministrazione dei test Invalsi che è in programma martedì 5 (inglese in quinta primaria), mercoledì 6 (italiano in seconda e quinta) e giovedì 7 (matematica per le stesse classi). Cub Sur e Sgb, hanno previsto uno stop mercoledì per l’intera giornata e per tutta la durata della correzione e tabulazione dei test (secondo il calendario stabilito da ogni singola scuola), astensione dalle sole attività di correzione e tabulazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Settimana di scioperi per la scuola: il calendario delle proteste dei sindacati contro i test Invalsi e la riforma degli istituti tecnici

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