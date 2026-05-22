Tennis gli incontri si disputeranno sulla terra rossa | a Borello il doppio misto chiama a raccolta la Romagna
A Borello si svolgerà una nuova edizione del Trofeo Bcc Romagnolo, torneo di doppio misto organizzato dalla Borello Tennis Academy, affiliata alla Uisp Forlì-Cesena. Gli incontri si terranno sulla terra rossa e coinvolgeranno atleti provenienti dalla regione e non solo. L’evento mira a offrire un’occasione di confronto tra giocatori di diversi livelli, attirando anche il pubblico degli appassionati con partite che uniscono sport e socialità. La manifestazione è prevista nei giorni a venire e prevede diverse fasi di gara.
Il tennis torna protagonista a Borello con una nuova edizione del Trofeo Bcc Romagnolo, il torneo di doppio misto organizzato da Borello Tennis Academy, realtà affiliata Uisp Forlì-Cesena, pronta ad accogliere sportivi e appassionati in un appuntamento che unisce competizione, socialità e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Cosa cambia sulla TERRA BATTUTA
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