Tennis gli incontri si disputeranno sulla terra rossa | a Borello il doppio misto chiama a raccolta la Romagna

A Borello si svolgerà una nuova edizione del Trofeo Bcc Romagnolo, torneo di doppio misto organizzato dalla Borello Tennis Academy, affiliata alla Uisp Forlì-Cesena. Gli incontri si terranno sulla terra rossa e coinvolgeranno atleti provenienti dalla regione e non solo. L’evento mira a offrire un’occasione di confronto tra giocatori di diversi livelli, attirando anche il pubblico degli appassionati con partite che uniscono sport e socialità. La manifestazione è prevista nei giorni a venire e prevede diverse fasi di gara.

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