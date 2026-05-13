La Space Force ha annunciato l’intenzione di coinvolgere gli alleati in operazioni che riguardano l’uso dello spazio. Secondo le comunicazioni ufficiali, si tratta di rafforzare le collaborazioni internazionali per proteggere le attività e le infrastrutture satellitari. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione verso possibili minacce e conflitti in orbita, in un contesto in cui lo spazio non viene più considerato solo come un supporto alle attività terrestri.

Washington si prepara alla guerra orbitale e lo fa chiamando a raccolta gli alleati. Andati sono i tempi in cui lo spazio si configurava unicamente come un’infrastruttura di supporto alle operazioni sul pianeta. Per le potenze, le orbite saranno presto un teatro operativo completo ed è in questa prospettiva che lo United States Space Command sta lavorando insieme ad alcuni alleati a un piano congiunto per la futura “orbital warfare”. Ad annunciarlo è stato il generale Stephen Whiting, comandante dello Spacecom. Secondo l’ufficiale dei Guardiani, il piano dovrebbe essere completato entro la fine del 2026 e coinvolgerà Australia, Canada, Francia, Germania, Nuova Zelanda e Regno Unito.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerra spaziale, la Space Force chiama a raccolta gli alleati. Di che si tratta

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