Nelle ultime settimane si sono registrate tensioni tra la segretaria di partito e la vicepresidente del Parlamento europeo, con quest’ultima che si trova al centro di alcune discussioni interne. La questione riguarda la possibilità di un cambio di delegazione, con la segretaria che spinge per un’ipotesi di rinnovo e un possibile sostituto alla vicepresidenza. La discussione si concentra anche su chi potrebbe assumere quel ruolo, mentre si analizzano le motivazioni dietro questa spinta.

? Domande chiave Chi potrebbe sostituire Picierno alla vicepresidenza del Parlamento europeo?. Perché la segretaria Schlein spinge per un cambio di delegazione?. Come influirà il passaggio a Renew Europe sulla coesione del PD?. Quali sono i dettagli del piano di Zingaretti per Bruxelles?.? In Breve Picierno ottenne la vicepresidenza con 405 voti su 665 il 16 luglio 2024.. Zingaretti e Gualtieri ipotizzano il subentro di Nicola Zingaretti a gennaio 2027.. Il referendum del 22 marzo 2026 vide il 54 per cento di voti contrari.. Calenda ha indicato Picierno, Gori e Malpezzi per il gruppo Renew Europe.. A Bruxelles, la tensione politica tra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e l’europarlamentare Pina Picierno ha raggiunto un punto di svolta dopo le dichiarazioni rilasciate il 18 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schlein e Picierno: tensioni al vertice, per lei l’ipotesi Renew

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