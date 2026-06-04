Picierno lascia il PD | verso il Partito Democratico europeo

La vicepresidente dell'Eurocamera ha annunciato di lasciare il Partito Democratico e di passare al Partito Democratico europeo. Ha spiegato che nel PD attuale manca chiarezza e che teme forme di estremismo che potrebbero influenzare negativamente il partito. La decisione arriva dopo discussioni interne e divergenze sulla linea politica, portando a un cambio di affiliazione.

Perché la Picierno ritiene che il PD non permetta più chiarezza?. Quali forme di estremismo teme la vicepresidente dell'Eurocamera?. Chi guiderà la nuova realtà politica verso cui si sposta?. Come cambierà la competizione elettorale con questo nuovo progetto riformista?.? In Breve L'adesione avviene nel gruppo Renew dell'Eurocamera. Sandro Gozi guida l'organizzazione del Partito Democratico europeo. La scelta mira a contrastare il fascismo putiniano e gli estremismi. Obiettivo strategico è la vittoria nelle prossime consultazioni elettorali.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL riflette le sfide economiche che motivano la ricerca di nuove sintesi politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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