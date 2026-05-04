La deputata Marianna Madia ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico. La comunicazione è stata inviata alla capogruppo alla Camera e condivisa nelle chat dell’ala riformista del partito. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della decisione. La Madia ha scelto di aderire a Italia Viva. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali.

AGI - La deputata del Pd, Marianna Madia, ha lasciato il partito. Lo ha comunicato, stando a quanto si apprende, alla capogruppo alla Camera, Chiara Braga, e lo ha scritto nelle chat dell’ala riformista del partito. “Amici, provo da un'altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra. Sempre uniti per lo stesso obiettivo: liberare l'Italia da questo pessimo governo. Vi abbraccio tutti”, scrive nel messaggio. L'ex ministra, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, passerà da indipendente in Iv - Casa riformista.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La deputata Marianna Madia lascia il Partito democratico per Italia viva

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