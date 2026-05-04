Pd Marianna Madia lascia il partito | l’ex ministra verso Italia viva

Da ilsole24ore.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marianna Madia, deputata del Partito Democratico, ha annunciato la sua uscita dal partito. L’ex ministra sembra intenzionata a entrare come indipendente nel gruppo parlamentare di Italia Viva. La decisione arriva dopo aver fatto parte del Pd e senza comunicare ancora progetti ufficiali per il suo futuro politico. La sua scelta modifica la composizione del gruppo parlamentare e viene comunicata attraverso fonti vicine alla deputata.

La deputata del Pd Marianna Madia lascia il partito. L’ex ministra dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia viva. A inizio aprile Madia, insieme agli altri esponenti dell’area riformista dem (di fatto l’unica corrente di minoranza) Graziano Delrio e Giorgio Gori, aveva partecipato alle “Primarie delle idee”, un evento organizzato da Matteo Renzi per la costruzione del programma in vista delle politiche. «Questa iniziativa, che non è di partito, - aveva detto Madia - offre uno spazio ampio di partecipazione che va frequentato. Bisogna andare molto oltre i confini di partito, mettendo in discussione le appartenenze». Da tempo si raccontava del malumore della deputata, tanto che era già circolata l’ipotesi di una sua uscita dai dem.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Pd, Marianna Madia lascia il partito: l’ex ministra verso Italia viva

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