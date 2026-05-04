Pd Marianna Madia lascia il partito | l’ex ministra verso Italia viva

Marianna Madia, deputata del Partito Democratico, ha annunciato la sua uscita dal partito. L’ex ministra sembra intenzionata a entrare come indipendente nel gruppo parlamentare di Italia Viva. La decisione arriva dopo aver fatto parte del Pd e senza comunicare ancora progetti ufficiali per il suo futuro politico. La sua scelta modifica la composizione del gruppo parlamentare e viene comunicata attraverso fonti vicine alla deputata.

La deputata del Pd Marianna Madia lascia il partito. L’ex ministra dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia viva. A inizio aprile Madia, insieme agli altri esponenti dell’area riformista dem (di fatto l’unica corrente di minoranza) Graziano Delrio e Giorgio Gori, aveva partecipato alle “Primarie delle idee”, un evento organizzato da Matteo Renzi per la costruzione del programma in vista delle politiche. «Questa iniziativa, che non è di partito, - aveva detto Madia - offre uno spazio ampio di partecipazione che va frequentato. Bisogna andare molto oltre i confini di partito, mettendo in discussione le appartenenze». Da tempo si raccontava del malumore della deputata, tanto che era già circolata l’ipotesi di una sua uscita dai dem.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Pd, Marianna Madia lascia il partito: l’ex ministra verso Italia viva Notizie correlate Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia viva in vista delle elezioniLa deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del Pd per traslocare, da indipendente, in quello di Italia viva. Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd? "Con chi va", smacco totale per Elly Schlein Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’ex ministra Marianna Madia lascia il PD; La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd; Marianna Madia lascia il Pd; Marianna Madia lascia il Pd: da indipendente passa al gruppo parlamentare di Italia viva. Marianna Madia lascia il Pd e passa da indipendente al gruppo parlamentare di Italia VivaLa deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. ilgazzettino.it Marianna Madia lascia il Pd e passa da indipendente al gruppo parlamentare di Italia vivaLa deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. ilmattino.it La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd, dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia viva #ANSA - facebook.com facebook L’ex ministra Marianna Madia lascia il PD x.com