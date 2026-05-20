Il 18 maggio 2026, due giorni dopo un evento organizzato dalla Comunità Democratica a Roma, la segretaria del Partito Democratico ha confermato che la strategia del partito rimane invariata. In questo contesto, si discute della possibile non riconferma della vicepresidente del Parlamento Europeo, figura che potrebbe essere sostituita dall’opzione Renew. La questione riguarda le decisioni interne del partito e le sue scelte di alleanze politiche in vista delle prossime elezioni.

Il 18 maggio 2026, due giorni dopo la kermesse di Comunità Democratica all’Antonianum di Roma, la segretaria del Pd Elly Schlein ribadisce che «la linea è una sola». Poche ore dopo Pina Picierno posta sui social: «Leggo con inquietudine la posizione della segretaria». La pluralità interpretata da Schlein, scrive, è solo «una forma più o meno vaga di sopportazione acustica». Il giorno dopo Il Tempo apre con un retroscena: la vicepresidente del Parlamento europeo starebbe valutando il passaggio al gruppo dei liberali di Renew Europe, per cercare la riconferma al vertice dell’Eurocamera senza dipendere dai voti del suo partito. La grammatica del vittimismo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pd, Picierno e l’exit strategy del vittimismo: Schlein potrebbe non riconfermarla vice-presidente del Parlamento Ue. Per lei c’è l’opzione Renew

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