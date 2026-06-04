Pina Picierno ha annunciato il suo addio al Partito Democratico, dopo un percorso lungo e annunciato. La decisione si inserisce in un contesto di discussioni interne e di tentativi di creare un’area politica più centrista. La sua uscita rappresenta un passo conclusivo di un processo di separazione che si era sviluppato nel tempo, senza colpi di scena improvvisi. La sua scelta segue altre recenti scelte di esponenti politici che hanno lasciato il partito, senza comunque indicare un nuovo schieramento ufficiale.

Un addio ampiamente previsto, raccontato, annunciato, costruito nel corso dei mesi. Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha lasciato il Pd, dunque il gruppo dei Socialists and Democrats, per passare al Partito Democratico Europeo, di cui è segretario Sandro Gozi, e che fa parte del gruppo Renew. In questo modo peraltro la delegazione del Pd in S&D si riduce ulteriormente, dopo l’addio di Elisabetta Gualmini a febbraio di quest’anno. Finora i deputati erano 20, come la Spagna, ora diventano 19. Il Pd dunque non è più la delegazione più numerosa dentro il gruppo socialista. Non solo. Il partito di Elly Schlein, garantisce Picierno sbattendo la porta, non è nemmeno più la casa dei riformisti, dunque meglio sloggiare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Picierno, l’addio al Pd e la chimera di una Cosa centrista

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