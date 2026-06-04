Pina Picierno ha annunciato il suo abbandono del Partito Democratico in un'intervista al Foglio. La decisione arriva dopo alcune anticipazioni circolate nei giorni precedenti. La parlamentare europea ha comunicato che non farà più parte del partito, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La notizia è stata resa pubblica attraverso le sue dichiarazioni, segnando un cambio di rotta nella sua carriera politica.

Pina Picierno lascia il Pd. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi l’europarlamentare ha annunciato il suo addio al partito in un’intervista al Foglio. «Questo non è più il mio partito. non lo riconosco più», è il virgolettato che le attribuisce oggi il Corriere della Sera. Approderà in Europa nel gruppo di Renew e in Italia sarà vicina a Carlo Calenda senza entrare in Azione. Cercherà anche la riconferma come vicepresidente del Parlamento Europeo. Costituirà una sua fondazione. «Resterò fino all’ultimo, fino a quando sarà possibile rimanere nel Pd, non mi farò certo cacciare», aveva detto. Pina Picierno, addio al Pd. Il punto di rottura è stato il referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pina Picierno lascia il Pd e tuona: "La casa dei riformisti non c'è più"

Leggi anche: Il caso Picierno oltre Pina Picierno

Si parla di: Il lungo addio di Pina Picierno al Pd.

Picierno lascia il Pd, 'la casa dei riformisti non c'è più'La vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Pd. A spiegarne le ragioni in un'intervista a Il Foglio, nell'edizione cartacea di giovedì, è la stessa Picierno. La casa dei riformisti non ... ansa.it

Pina Picierno lascia il Pd: La casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismiLa vicepresidente del Parlamento europeo passa al Partito Democratico europeo ed entra nel gruppo Renew: È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni ... quotidiano.net