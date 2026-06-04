Un flash mob si è svolto tra la costa e le zone montane, con i bambini che hanno piantato semi in aree verdi pubbliche. L'iniziativa ha coinvolto i più giovani nel gesto di collegare le due aree attraverso la piantumazione. Sono state individuate diverse specie vegetali da inserire negli spazi verdi dei servizi pubblici, senza specificare quali. L'evento mira a sensibilizzare sulla cura del territorio e sulla biodiversità locale.

Come faranno i bambini a collegare costa e montagna in un unico gesto?. Quali specie vegetali verranno piantate negli spazi verdi dei servizi?. Chi ha progettato questa strategia per facilitare il passaggio alla scuola dell'infanzia?. Perché questo evento di giugno è fondamentale per l'inserimento di settembre?.? In Breve Coinvolgimento simultaneo di Ambiti Territoriali Sociali 21, 22, 23 e 24.. Attività programmata per venerdì 5 giugno alle ore 10:30.. Piantumazione di semi, fiori ed erbe aromatiche negli spazi verdi locali.. Strategia educativa per facilitare il passaggio tra servizi 0-3 e scuola dell'infanzia.. Seminare cura e continuità: il flash mob che unisce il Piceno domani alle 10:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piceno, flash mob tra costa e montagna: i bambini piantano semi

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