SamnEat ha fatto il suo ingresso ufficiale in città con una serie di eventi pubblici, tra cui flash mob e spettacoli di intrattenimento. Le iniziative sono state annunciate attraverso post sui social e articoli sui giornali locali nelle settimane precedenti. La presenza dell’organizzazione è stata annunciata con un’ampia campagna di comunicazione, che ha attirato l’attenzione di molti cittadini. L’evento ha coinvolto diverse location del centro cittadino, attirando un buon numero di partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nessuno se lo aspettava. O forse qualcuno lo aveva intuito, guardando quei misteriosi indizi disseminati sui social e sui giornali nelle settimane scorse. Fatto sta che nella serata di sabato 18 aprile 2026, il cuore antico di Benevento si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto. Tutto è cominciato a Piazza Orsini, dove un gruppo di ballerini – vestiti da rider SamnEAT – ha dato il via a un flashmob che ha attraversato il centro storico della città, regalando al pubblico presente uno spettacolo inatteso e coinvolgente. Il corteo ha percorso le vie del centro fino a Piazzetta Vari, con una tappa davanti all’Arco di Traiano: uno dei simboli più iconici di Benevento, cornice perfetta per un evento che ha saputo unire tradizione e contemporaneità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SamnEat si presenta alla città tra flash mob e spettacoli coinvolgenti

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