Piccoli soccorritori | a Forte Begato parte il campo scuola 2024

A Forte Begato è partito il campo scuola 2024 per i piccoli soccorritori. I partecipanti visitano le sale operative dei soccorsi e apprendono tecniche di primo intervento. I volontari trasformano il gioco in formazione pratica, insegnando ai ragazzi come intervenire in emergenze. Durante il campo, i giovani imparano a gestire situazioni di emergenza e a collaborare con i soccorritori professionisti. L’attività si rivolge a bambini e ragazzi interessati alle operazioni di soccorso.

Cosa impareranno i ragazzi visitando le sale operative dei soccorsi?. Come trasformeranno i volontari il gioco in formazione tecnica?. Chi accompagnerà i partecipanti durante le attività h24 a Forte Begato?. Perché questa esperienza formativa crea cittadini più consapevoli del territorio?.? In Breve Trenta ragazzi tra 10 e 13 anni parteciperanno alla sedicesima edizione del campo.. Attività presso Sale Operative Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Protezione Civile.. Presenza costante h24 del Gruppo Genova per supporto logistico ed educativo.. Iscrizioni tramite email [email protected] o numero verde 800177797.. Dal 5 al 11 luglio Forte Begato ospiterà la sedicesima edizione del campo scuola Anch’io sono la Protezione Civile per ragazzi tra i 10 e i 13 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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