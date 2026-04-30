Scuola in campo | i piccoli alunni scoprono i segreti della natura

Gli studenti della scuola Celestino V hanno visitato aziende agricole e artigiane tra San Pio e Santo Stefano. Durante le uscite, i bambini hanno potuto osservare da vicino le attività di produzione e lavorazione, scoprendo come vengono realizzati alcuni prodotti e imparando a conoscere il mondo rurale e artigianale della zona. Le visite sono parte di un progetto educativo dedicato alla conoscenza dell’ambiente e delle tradizioni locali.

? Cosa sapere Alunni della scuola Celestino V visitano aziende agricole e artigiane tra San Pio e Santo Stefano.. L'iniziativa didattica del 29 aprile integra i processi produttivi locali nel percorso scolastico.. Gli alunni delle classi II, III e V della scuola primaria Celestino V dell’istituto comprensivo G. Carducci hanno trascorso l’intera giornata di ieri, 29 aprile, tra i sentieri di San Pio delle Camere e le strade di Santo Stefano di Sessanio per un’immersione totale nelle realtà agricole e artigianali del territorio. L’iniziativa didattica, concepita per superare i confini delle mura scolastiche, ha permesso ai giovanissimi studenti di conoscere da vicino i processi produttivi che sostengono l’economia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola in campo: i piccoli alunni scoprono i segreti della natura Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Sora, carabinieri tra i piccoli alunni della scuola Achille LauriProtagonisti sempre loro che, di concerto con le maestre, stanno portando avanti i percorsi di approccio alle tematiche attraverso il gioco Il... Dal “Campo al banco con Ortilio”, gli alunni scoprono la biodiversità negli alimentiTermoli (Molise), 10 febbraio 2026 – Una giornata all’insegna dell’educazione alimentare e della sostenibilità ha coinvolto oggi gli studenti delle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In campo per crescere. Scuole aperte tra sport, inclusione e socialità; Scuola Il Tiglio al Curi: bimbi in campo con il Perugia Calcio; Sport, a scuola di tifo buono. Tutti in campo alle Convittiadi; Scuola edile di Treviso: inaugurato il nuovo campo di prova contro gli infortuni. Scuola: Oxfam in campo per superare le disuguaglianze tra i banchimodello di apprendimento, in cui non sono più gli insegnanti a spostarsi tra le classi per le lezioni, ma gli studenti si muovono tra diverse aule dedicate e allestite interamente per una specifica ... lanazione.it Scuola in campo. Piantati i semi della legalitàCanegrate ha vissuto una giornata intensa, in cui legalità, memoria e ambiente si sono intrecciati lasciando un segno nella comunità scolastica e cittadina. Circa 500 studenti hanno partecipato a due ... ilgiorno.it Orizzonte Scuola - facebook.com facebook Il secolo asiatico è arrivato. Tu sei pronto Scopri CINDIA, il nuovo corso della Scuola FQ che mette a confronto i due giganti dell'Asia. Cina: Innovazione tecnologica e logistica inarrestabile, ma alle prese con un calo demografico India: Una popolazione giov x.com