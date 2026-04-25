Oggi prende il via il progetto 'Nido per crescere', un'iniziativa che unisce i settori della sanità e della scuola per supportare i bambini nelle fasi iniziali della crescita. L'obiettivo è creare un percorso integrato tra i servizi sanitari e le attività educative, con il fine di accompagnare i più piccoli nel loro sviluppo quotidiano. La collaborazione coinvolge le istituzioni locali che lavorano insieme per offrire un sostegno più completo alle famiglie.

Integrare salute ed educazione per accompagnare i primi passi dei piccoli sammarinesi e delle loro famiglie: è questo il cuore di ’Nido per Crescere’, il progetto che nasce dalla collaborazione tra la Pediatria dell’ospedale di Stato e il nido per l’infanzia, con il patrocinio delle segreterie alla Sanità e all’Istruzione. Proponendo un modello di cura che va oltre il semplice monitoraggio clinico per abbracciare lo sviluppo relazionale e cognitivo del bambino. Il progetto si fonda sulla centralità del gioco come motore del neurosviluppo e sulla promozione di una genitorialità armoniosa, in linea con i principi internazionali. Concretamente,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità e scuola fanno squadra per i più piccoli. Parte oggi il progetto ’Nido per crescere’

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