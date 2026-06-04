Piccole elettriche in produzione Volkswagen ID Polo e Cupra Raval
Il gruppo Volkswagen ha annunciato l'inizio della produzione di due nuove auto elettriche compatte, la ID. Polo e la Cupra Raval. Le vetture fanno parte del progetto Electric Urban Car Family e sono state avviate nella linea di produzione dedicata. La produzione è iniziata recentemente e le auto sono destinate alle prime consegne sul mercato.
Nel dicembre del 2025 il gruppo Seat mise la ciliegina sulla torta al termine di un anno di celebrazioni (per il 75esimo anniversario del marchio) con il taglio del nastro del nuovo hub per la produzione di veicoli elettrici realizzato presso lo stabilimento di Martorell, a circa 30 chilometri da Barcellona. Ora, dopo aver completato l'assemblaggio delle prime batterie, dalla catena di montaggio del plesso spagnolo sono usciti anche i primi esemplari di due dei modelli, la Volkswagen ID. Polo e la Cupra Raval, disegnati attorno alla piattaforma MEB21 (Meb Small). L'inizio di una nuova era, avviata... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
New Volkswagen ID Polo Preview Design Power Options Range Before The Reveal
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