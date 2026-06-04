piccole elettriche in produzione volkswagen id polo e cupra raval

Notizia in breve

Il gruppo Volkswagen ha annunciato l'inizio della produzione di due nuove auto elettriche compatte, la ID. Polo e la Cupra Raval. Le vetture fanno parte del progetto Electric Urban Car Family e sono state avviate nella linea di produzione dedicata. La produzione è iniziata recentemente e le auto sono destinate alle prime consegne sul mercato.