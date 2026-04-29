Volkswagen ID Polo | tolti i veli alla piccola elettrica

Volkswagen ha presentato ufficialmente la nuova versione elettrica della Polo, inserendola nella propria gamma a emissioni zero. La vettura conserva gli elementi di design riconoscibili del modello tradizionale, con linee che richiamano il passato della compatta. La piccola elettrica si distingue per le dimensioni compatte e per le caratteristiche tecniche che ne definiscono l’autonomia e le prestazioni. La produzione della versione elettrica della Polo è prevista per il prossimo anno.

Dopo averla provata e averne visto gli interni, è il momento di togliere definitivamente i veli dalla Volkswagen ID. Polo: la più piccola delle elettriche della casa di Wolfsburg inaugura un filone che vedrà gli storici nomi delle vetture termiche riutilizzati, con l'aggiunta del prefisso ID., anche su quelle a batteria. Il design permette di capire immediatamente il modello di fronte a cui ci troviamo davanti: una precisa volontà di mantenere il legame con le vetture che per tanti anni hanno fatto la fortuna di Volkswagen, permettendo al pubblico di riconoscerle immediatamente. Sottopelle la ID. Polo presenta due diverse batterie e tre livelli di potenza del suo motore, per un'autonomia che raggiunge i 455 km.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Volkswagen ID. Polo: tolti i veli alla piccola elettrica Notizie correlate Leggi anche: Nuova Volkswagen ID.3 Neo 2026: l’elettrica cambia tutto Leggi anche: Volkswagen ID.4 addio, con il restyling diventa ID. Tiguan Contenuti di approfondimento Volkswagen ID. Polo: debuttano le batterie che aumentano l'autonomiaLa Volkswagen ID. Polo fa esordire la piattaforma MEB+, più convenzionale ma efficiente e con batterie di tipo 'cell-to-pack' che aumentano l'autonomia ... insideevs.it Volkswagen ID. Polo, prezzo e allestimenti ufficiale: la data di uscitaLa Volkswagen ID. Polo porta l’elettrico del marchio tedesco nel segmento delle compatte da grandi numeri. Ordini aperti da maggio in Italia. La gamma prevede piattaforma MEB+, trazione anteriore, tre ... tg24.sky.it