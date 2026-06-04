Piccininni debutta nella 10 chilometri assoluta | esperienza da protagonista tra i campioni del Fondo

Notizia in breve

Il 1° giugno, Cristian Piccininni della Polisportiva Riccione ha partecipato per la prima volta ai 10 chilometri in acque libere, disputando il Campionato Italiano Assoluto di Fondo nel Golfo di Baratti. La gara ha visto la presenza di atleti di alto livello, con Piccininni che ha affrontato la distanza olimpica tra i campioni del Fondo. Questa è stata la sua prima esperienza sulla distanza, in una competizione ufficiale.