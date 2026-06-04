Piccininni debutta nella 10 chilometri assoluta | esperienza da protagonista tra i campioni del Fondo
Il 1° giugno, Cristian Piccininni della Polisportiva Riccione ha partecipato per la prima volta ai 10 chilometri in acque libere, disputando il Campionato Italiano Assoluto di Fondo nel Golfo di Baratti. La gara ha visto la presenza di atleti di alto livello, con Piccininni che ha affrontato la distanza olimpica tra i campioni del Fondo. Questa è stata la sua prima esperienza sulla distanza, in una competizione ufficiale.
Prima esperienza sulla distanza olimpica della 10 chilometri in acque libere per Cristian Piccininni della Polisportiva Riccione, impegnato il 1° giugno nelle acque del Golfo di Baratti (Livorno) in occasione del Campionato Italiano Assoluto di Fondo. Per il giovane atleta riccionese si trattava. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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