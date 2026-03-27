Nel Mar Rosso, a Soma Bay, si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Tra i protagonisti, Florian Wellbrock ha vinto la gara dei 10 km, mentre Domenico Acerenza è salito sul podio. Gregorio Paltrinieri ha concluso tra i primi dieci. La competizione ha visto anche la partecipazione di altri atleti di rilievo della specialità.

Il romanzo infinito tra Gregorio Paltrinieri e Florian Wellbrock riparte dal Mar Rosso, ma a Soma Bay (Egitto) il primo capitolo della nuova stagione della Coppa del Mondo di nuoto di fondo ha parlato tedesco. Nella 10 km maschile che ha aperto il massimo circuito internazionale in acque libere, il campione teutonico ha dominato con autorità, lasciando agli altri le briciole e confermando di essere ancora uno dei punti di riferimento del fondo mondiale. Sono stati 53 gli atleti al via, impegnati su sei giri da 1,666 km con acqua intorno ai 22 gradi. Per lunghi tratti la gara è rimasta compatta, con un grande gruppo che ha studiato e aspettato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, Domenico Acerenza sul podio nella 10 km a Soma Bay. Vince Wellbrock, Paltrinieri in top-10

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