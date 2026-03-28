Sci di fondo Campionati Italiani a St Barthélemy | Graz e Ganz campioni nella 50 km Pellegrino si congeda dalle gare tra lacrime e abbracci

Durante i Campionati Italiani di sci di fondo a St. Barthélemy, Graz e Ganz hanno vinto la gara dei 50 km, mentre il valdostano di Nus ha concluso la sua carriera tra lacrime e abbracci, in quella che è stata la sua ultima giornata da professionista nella valle dove ha iniziato a sciare.

Il valdostano di Nus vive la sua ultima giornata da professionista nella valle dove ha mosso i primi passi sugli sci stretti. Graz batte Salvadori e Ventura, Ganz supera Di Centa e De Martin Pinter. Pedranzini e Cagnati campioni juniores St. Barthélemy, in Valle d’Aosta, ha ospitato una giornata di sci di fondo che resterà nella memoria: il Gran Finale dei Campionati Italiani Assoluti ha incoronato Davide Graz e Caterina Ganz campioni nella 50 km in tecnica classica, ma il momento più emozionante della giornata è stato senza dubbio il commiato di Federico Pellegrino, il fuoriclasse di Nus che ha scelto questa valle — dove ha mosso i primi passi sugli sci stretti — per vivere insieme a tutto il fondo azzurro la sua ultima giornata da atleta professionista. 🔗 Leggi su Sportface.it

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