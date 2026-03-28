Sci di fondo Campionati Italiani a St Barthélemy | Graz e Ganz campioni nella 50 km Pellegrino si congeda dalle gare tra lacrime e abbracci

Da sportface.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Campionati Italiani di sci di fondo a St. Barthélemy, Graz e Ganz hanno vinto la gara dei 50 km, mentre il valdostano di Nus ha concluso la sua carriera tra lacrime e abbracci, in quella che è stata la sua ultima giornata da professionista nella valle dove ha iniziato a sciare.

Il valdostano di Nus vive la sua ultima giornata da professionista nella valle dove ha mosso i primi passi sugli sci stretti. Graz batte Salvadori e Ventura, Ganz supera Di Centa e De Martin Pinter. Pedranzini e Cagnati campioni juniores St. Barthélemy, in Valle d’Aosta, ha ospitato una giornata di sci di fondo che resterà nella memoria: il Gran Finale dei Campionati Italiani Assoluti ha incoronato Davide Graz e Caterina Ganz campioni nella 50 km in tecnica classica, ma il momento più emozionante della giornata è stato senza dubbio il commiato di Federico Pellegrino, il fuoriclasse di Nus che ha scelto questa valle — dove ha mosso i primi passi sugli sci stretti — per vivere insieme a tutto il fondo azzurro la sua ultima giornata da atleta professionista. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Sci di fondo: Davide Graz e Caterina Ganz vincono le 50 km ai Campionati Italiani. Pellegrino, festa d’addioSi è chiusa la seconda giornata dei Campionati Italiani di sci di fondo in corso di svolgimento a Saint-Barthélemy (Aosta).

LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: Pellegrino mette in ghiaccio il podio nella Generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 10:32 Ricordiamo inoltre che Elia Barp oggi scavalcherà l’assente Gus...

Una selezione di notizie su Sci di fondo Campionati Italiani a St...

Temi più discussi: Campionati italiani di sci di fondo, argento per Virginia Cena tra gli under 23; Tutto pronto a St. Barthelemy per il Gran Finale: tre giorni tricolore per salutare al meglio Federico Pellegrino; Sci nordico e biathlon – Programma e orari delle gare di sabato 28 marzo; L'ultimo ballo di Chicco Pellegrino a Saint-Barthélemy: quando e dove vederlo.

Sci di fondo: Davide Graz e Caterina Ganz vincono le 50 km ai Campionati Italiani. Pellegrino, festa d’addioSi è chiusa la seconda giornata dei Campionati Italiani di sci di fondo in corso di svolgimento a Saint-Barthélemy (Aosta). Quest'oggi di scena le 50 km a ... oasport.it

sci di sci di fondo campionatiSci di fondo: ai Campionati Italiani Giovanni Ticcò e Martina Di Centa vincono le 10 kmPartiti i campionati italiani di sci di fondo a Saint-Barthélemy, in provincia di Aosta, che fungono fra l'altro da fine settimana d'addio alla disciplina ... oasport.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.