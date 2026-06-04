Assisi, 4 giugno 2026 – Un carabiniere, all’epoca in servizio ad Assisi, è stato condannato a otto mesi di reclusione, pena sospesa, per l’accusa di aver picchiato un sedicenne in caserma. Il Tribunale di Perugia ha stabilito anche una provvisionale di 3mila euro. L’episodio sarebbe avvenuto negli uffici della compagnia di Assisi, nel giugno 2021. Il ragazzo, ospite di una struttura protetta del territorio, quel giorno si era allontanato senza essere autorizzato tanto da far scattare l’allarme e le ricerche che si erano concluse poco una volta portato in caserma, insieme a un altro ragazzino, secondo quanto ricostruito dall’accusa, il carabiniere “con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione” avrebbe colpito il ragazzo con schiaffi, una gomitata e un pugno al volto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchiò un sedicenne in caserma. Carabiniere condannato a otto mesi

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