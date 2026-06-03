Sedicenne picchiato in caserma condannato carabiniere

Un carabiniere in servizio ad Assisi è stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa, con una provvisionale di tremila euro per la vittima. La condanna riguarda un episodio in cui un ragazzo di 16 anni è stato picchiato in caserma. Il giudice ha stabilito questa pena nel processo contro l’appuntato, accusato di aver aggredito il sedicenne. La decisione è stata presa nel Tribunale penale di Perugia.

Otto mesi di reclusione, pena sospesa e tremila euro come provvisionale alla vittima. È quanto stabilito dal giudice del Tribunale penale di Perugia in merito al processo che vedeva imputato un appuntato dei Carabinieri in servizio ad Assisi, accusato di aver picchiato un ragazzo di 16 anni in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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