Picchio un carabiniere così mi rimandano in Ucraina | prende a calci il cancello della caserma denunciato a Ischia

A Ischia, un uomo di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver preso a calci il cancello di una caserma. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe anche colpito un militare con un calcio. La vicenda è avvenuta nel contesto di un episodio che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine sull’isola. La denuncia è stata formalizzata a seguito dell’episodio di vandalismo e aggressione.

Sull'isola di Ischia un uomo di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver preso a calci il cancello della caserma. Il suo intento era di picchiare un carabiniere per essere espulso dall'Italia e fare ritorno in Ucraina.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ischia, prende a calci il cancello della caserma: denunciato 37enneSull'isola d'Ischia, un 37enne voleva farsi espellere per tornare in Ucraina e ha preso a calci il cancello della caserma dei carabinieri: fermato e... Calafiori e il primo incontro con Arteta: “Prende le foto della mia famiglia e mi fa una domanda”Arteta non si è limitato a convincere Calafiori con le parole, ma lo ha toccato nel profondo prima di farlo firmare con l'Arsenal: gli ha mostrato...