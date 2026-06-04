Picchiata per dieci anni dal marito dopo l' aggressione al figlio piccolo trova il coraggio di denunciare | 40enne condannato

Da genovatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo aver subito per quasi dieci anni violenze da parte del marito, una donna di 40 anni ha deciso di denunciare dopo un’aggressione al figlio piccolo. L’uomo è stato condannato. La donna aveva più volte richiesto assistenza medica senza mai presentare denuncia ufficiale. La denuncia è arrivata solo dopo l’ultimo episodio di violenza, che ha coinvolto anche il figlio. La condanna riguarda esclusivamente l’uomo accusato di aver picchiato la donna e il bambino.

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Per quasi dieci anni avrebbe sopportato in silenzio schiaffi, insulti, minacce e aggressioni, ricorrendo più volte alle cure del pronto soccorso senza mai trovare la forza di denunciare. A farla uscire da quell'incubo sarebbe stato un episodio che avrebbe coinvolto il figlio di appena otto anni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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