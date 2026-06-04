Picchiata per dieci anni dal marito dopo l' aggressione al figlio piccolo trova il coraggio di denunciare | 40enne condannato

Dopo aver subito per quasi dieci anni violenze da parte del marito, una donna di 40 anni ha deciso di denunciare dopo un’aggressione al figlio piccolo. L’uomo è stato condannato. La donna aveva più volte richiesto assistenza medica senza mai presentare denuncia ufficiale. La denuncia è arrivata solo dopo l’ultimo episodio di violenza, che ha coinvolto anche il figlio. La condanna riguarda esclusivamente l’uomo accusato di aver picchiato la donna e il bambino.

Per quasi dieci anni avrebbe sopportato in silenzio schiaffi, insulti, minacce e aggressioni, ricorrendo più volte alle cure del pronto soccorso senza mai trovare la forza di denunciare. A farla uscire da quell'incubo sarebbe stato un episodio che avrebbe coinvolto il figlio di appena otto anni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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