Una donna ha denunciato il marito a Palmi, portando all'arresto di un uomo di 52 anni. L'uomo è stato fermato dopo aver compiuto un'altra aggressione ai danni della moglie. Sono emersi episodi di violenza e lesioni aggravate che si sarebbero verificati nel corso delle ultime settimane. La donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per interrompere le violenze.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate a Palmi. Un cittadino italiano di 52 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, dopo che la moglie ha richiesto soccorso in seguito all’ennesima aggressione subita durante il giorno di Pasquetta. L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto da parte della vittima. La donna, dopo essere stata aggredita e minacciata dal marito, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine, facendo emergere una situazione di violenza domestica che si protraeva da tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Moglie trova il coraggio di denunciare il marito a Palmi, 52enne arrestato: emerge un quadro di violenze

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Ha scoperto che il marito la tradiva con la sua migliore amica da 20 anni

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