Una donna ha trascorso quasi tre decenni vivendo in una situazione di violenza e umiliazioni all’interno della sua abitazione. Dopo anni di silenzio, ha deciso di denunciare le violenze subite. La donna ha presentato una denuncia e il marito è stato condannato per le violenze commesse nel corso del tempo. La vicenda si è conclusa con una sentenza di condanna.

Per quasi trent’anni ha vissuto nel silenzio, tra paura, umiliazioni e violenze consumate dentro le mura domestiche. Una storia che sembrava non avere via d’uscita, fino a maggio 2024 in cui un gesto semplice, ma decisivo, ha cambiato tutto. Uno dei figli si è messo in mezzo tra il padre e la madre per fermare l’ennesima aggressione. Era pronto a colpire il genitore se solo avesse picchiato ancora la madre. È lì che la donna, 53 anni, ha trovato il coraggio di dire basta. Uscita di casa è andata dai carabinieri per denunciare il coniuge, raccontando i soprusi subiti durante il matrimonio. Aperta un’indagine è stata ricostruita una lunga scia di maltrattamenti e anche tre violenze sessuali, avvenuti quando abitavano in un quartiere di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trent’anni di umiliazioni e di violenze in casa. Il coraggio di denunciare. Marito condannato

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