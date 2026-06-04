Piazzola sul Brenta | torna il mercatino dell’artigianato artistico Mani creative
Domenica 7 giugno 2026, i Giardini di Piazza Paolo Camerini a Piazzola sul Brenta ospiteranno una nuova edizione del mercatino “Mani Creative”. L’evento si concentrerà sull’artigianato artistico e sulle creazioni realizzate a mano. L’iniziativa si svolge regolarmente e permette ai visitatori di acquistare oggetti unici e fatti a mano. La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà durante tutta la giornata.
Domenica 7 giugno 2026 i Giardini di Piazza Paolo Camerini a Piazzola sul Brenta ospiteranno una nuova edizione di “Mani Creative”, il mercatino dedicato all’artigianato artistico e alle creazioni handmade. L’evento si svolgerà dalle 9:00 alle 18:30, sotto i carpini dei giardini cittadini, con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Piazzola sul Brenta - mercante per 2 giorni
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