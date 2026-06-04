Piazzola sul Brenta | torna il mercatino dell’artigianato artistico Mani creative

Notizia in breve

Domenica 7 giugno 2026, i Giardini di Piazza Paolo Camerini a Piazzola sul Brenta ospiteranno una nuova edizione del mercatino “Mani Creative”. L’evento si concentrerà sull’artigianato artistico e sulle creazioni realizzate a mano. L’iniziativa si svolge regolarmente e permette ai visitatori di acquistare oggetti unici e fatti a mano. La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà durante tutta la giornata.