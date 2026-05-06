Piazzola celebra l’arte | il mercatino Mani Creative a Piazza Camerini

Nel cuore di piazza Camerini si svolge il mercatino Mani Creative, dedicato all’arte e all’artigianato. Durante l’evento, le bancarelle offrono una vasta gamma di oggetti fatti a mano, tra cui oggetti decorativi, accessori e pezzi unici. L’iniziativa coinvolge artigiani locali e mira a valorizzare il patrimonio artigianale del borgo. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto, attirando visitatori e appassionati di creatività.

? Cosa scoprirai Quali oggetti unici potrai trovare tra le bancarelle di Piazza Camerini?. Come cambierà il volto del borgo con questo evento artigianale?. Chi sono gli artisti che trasformeranno la piazza in un museo?. Perché questo mercatino punta a proteggere l'identità locale dall'industria?.? In Breve Esposizione di pittura, scultura, ceramica, vetro, legno, ferro, cuoio e bigiotteria.. Evento mira a valorizzare l'artigianato locale contro la produzione industriale.. Prossimi appuntamenti a Prato della Valle dal 31 maggio al 2 giugno 2026.. Altre date rilevanti all'Abbazia di Praglia il 22 maggio e al Geox il 10 maggio.. Domenica 10 maggio, dalle ore 9 alle 18, la piazza Paolo Camerini di Piazzola ospiterà il mercatino Mani Creative per celebrare l’ingegno degli artigiani locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piazzola celebra l’arte: il mercatino Mani Creative a Piazza Camerini Notizie correlate "Mani creative", il mercatino dell'artigianato artistico a PiazzolaIn un’atmosfera di creatività sfrenata, il mercatino “Mani Creative” si prepara ad aprire le sue porte, offrendo ai partecipanti un palcoscenico per... Mercatino artigianale di Mani CreativeIl mercatino “Mani Creative” abbraccia la diversità delle espressioni artistiche.