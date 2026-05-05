Mani creative il mercatino dell' artigianato artistico a Piazzola

Il mercatino “Mani Creative” si terrà a Piazzola, offrendo agli artigiani la possibilità di esporre e vendere le proprie creazioni artistiche. L’evento si svolgerà in un ambiente dedicato alla creatività, dove saranno presenti numerosi stand con opere di vario genere. I partecipanti potranno visitare il mercatino e acquistare direttamente dagli artisti, che presenteranno lavori unici fatti a mano. L’apertura è prevista nelle prossime settimane.

In un’atmosfera di creatività sfrenata, il mercatino “Mani Creative” si prepara ad aprire le sue porte, offrendo ai partecipanti un palcoscenico per esporre e vendere le proprie opere d’arte uniche. Questo evento straordinario celebra l’ingegno creativo attraverso una vasta gamma di discipline.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Mercatino artigianale di Mani CreativeIl mercatino “Mani Creative” abbraccia la diversità delle espressioni artistiche. Leggi anche: Mercatino di Mani Creative e Fiera del disco