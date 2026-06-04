Piazzale Matteotti | ecco il progetto di riqualificazione

Notizia in breve

Nel pomeriggio di ieri, l’assessore ai Lavori pubblici e alla Legalità ha annunciato il progetto di riqualificazione di Piazzale Matteotti. L’intervento prevede lavori di miglioramento della pavimentazione, nuove aree pedonali e spazi verdi. La riqualificazione mira a rendere la piazza più accessibile e funzionale per i residenti e il quartiere. L’intervento sarà realizzato in più fasi e si concluderà entro il prossimo anno.