La Giunta comunale ha dato il via libera all’intitolazione di un piazzale nel centro storico a Giacomo Matteotti. La decisione è stata presa durante una riunione presieduta dal sindaco, con l’approvazione di una delibera ufficiale. La scelta riguarda un’area pubblica situata nel cuore della città, senza ulteriori dettagli sulla data di intitolazione o sul nome esatto del luogo.

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la delibera per il via libera all’istituzione a Giacomo Matteotti del piazzale, posto lungo Corso Garibaldi ricompreso tra l’ingresso del Museo Arcos e l’area a verde adiacente attraversato da Via Stefano Borgia, nel cuore del centro storico cittadino in un contesto di pregevole valore storico, turistico e architettonico. La Giunta Mastella scrive di aver ritenuto doveroso ripristinare ripristinare la memoria di Giacomo Matteotti nella Città di Benevento intitolando un’ area pubblica della città ad un personaggio di così elevato spessore istituzionale, politico e umano, dopo...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giunta, ok all’intitolazione di un piazzale del centro storico a Giacomo Matteotti

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